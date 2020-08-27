МИД Украины выразило РФ протест в связи с новым «гумконвоем»

Министерство иностранных дел Украины выразило Министерству иностранных дел РФ протест в связи с прибытием на оккупированную территорию «гуманитарного конвоя». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые Украиной пункты пропуска «Изварино» и «Успенка».



«При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права», — пояснили в МИД.



В министерстве потребовали соблюдать международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов.



Также в ведомстве указали, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.

Сегодня на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыл девяносто восьмой «гуманитарный конвой» из России. Утверждается, что туда привезли медикаменты и медицинское имущество.