СНБО: Выборы 25 октября станут одними из сложнейших из-за COVID-19

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует существенный рост количества новых случаев COVID-19 ко времени проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы», — сказал Данилов на совещании по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине 27 августа.



По его словам, из-за пандемии коронавируса «выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости». В связи с этим он отметил, что голосование должно организовываться с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения.



Во время совещания отмечалось, что медицинские учреждения готовы к приему больных коронавирусной болезнью, учитывая текущую динамику заболеваемости. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижных рентген-установок и средств индивидуальной защиты.



Министр также отметил, что совместно с ЦИК был наработан четкий план функционирования избирательных комиссий в условиях эпидемии.



За все время пандемии в стране зарегистрированы 112 059 случаев COVID-19. Из них 54 217 человек выздоровели, а 2 403 — скончались.