Полиция задержала группу, расстрелявшую микроавтобус со сторонниками ОПЗЖ

Полиция задержала группу людей, расстрелявших из травматического оружия микроавтобус вблизи города Люботин Харьковской области. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Подозреваемых задержали в Красноградском районе Харьковской области.
Источник: Антон Геращенко/Facebook
Также установлены автомобили, которыми они передвигались, сообщил Геращенко. В сообщении полиции Харьковской области ранее говорилось об одном автомобиле — марки «Мицубиси» — который использовали злоумышленники, заблокировавшие микроавтобус и открывшие огонь по пассажирам.
Источник: Антон Геращенко/Facebook
Геращенко подчеркнул, что «полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили».
«Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования», — отметил он.
Замминистра также сообщил, что в результате происшествия один из пассажиров микроавтобуса получил черепно-мозговую травму. Ранее было известно только о ранении двух человек.
Видео нападения на микроавтобус
Источник: «Харьков 1654» / Telegram pic.twitter.com/GHW2t0PVjB
— Новости Донбасса (@novostidnua) August 27, 2020
В четверг вечером на трассе Киев-Харьков неизвестные обстреляли автобус, в котором ехали представители подразделения партии ОПЗЖ «Патриоты — За жизнь».
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива обвинил в произошедшем членов «Нацкорпуса» и «Азова». В «Нацкорпусе» опровергли свою причастность и призвали полицию проверить Киву на возможное отношение к инциденту.