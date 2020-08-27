Боевики завтра откроют КПВВ «Еленовка»

Группировка «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» под Донецком в пятницу, 28 августа, на один день. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».



Пропуск лиц будет осуществляться с 9:00 до 18:00.



Боевики будут пропускать на подконтрольную им территорию граждан, которые получили разрешение «штаба», а выпускать — только тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной Украине территории.



Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.



КПВВ «Еленовка» связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».