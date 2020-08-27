По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной территории Донецкой области 26 августа зафиксировали 32 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала пандемии выявлено 1 290 случаев COVID-19: 953 человека выздоровели, 18 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус диагностировали у 46 человек. Один ранее заболевший скончался — мужчина в возрасте 60 лет, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 2 446 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 188 человека, летальных случаев — 136.



В Луганской области — 19 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Общее количество за весь период исследований — 275, из которых выздоровели 170 человек, двое умерли.



«ЛНР» подтверждает 655 случаев COVID-19, четыре из которых зафиксированы за минувшие сутки. С начала пандемии в ОРЛО 609 человек выздоровели, 17 — скончались.





Политика



В Кремле заявили, что подготовка к саммиту «нормандской четверки» еще не завершена и допустили корректировку сроков проведения встречи.



Общество



В Донецк и Луганск прибыл 98-й «гуманитарный конвой» из России, в составе которого, как утверждают в «Л-ДНР» — медикаменты и медицинское имущество. МИД выразил протест в связи с тем, что груз проследовал на неподконтрольную территорию через закрытые Украиной пограничные пункты, которые сейчас используют боевики.



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