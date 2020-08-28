В Украине снова антирекорд: выявили 2 438 заболевших коронавирусом за сутки

В Украине за минувшие сутки выявлено 2438 заболевших коронавирусом, что стало антирекордом за все время исследований. При этом 48 ранее заболевших умерли, а 866 человека выздоровели.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 114 497 случаев COVID-19. Из них 55 083 человека выздоровели, а 2 451 — скончался. Продолжают болеть 56 963 человек, что на 1 524 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число заболевших COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (251), в Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской области (214), Ивано-Франковской (176) областях.



Вчера, 27 августа, сообщалось о 1 974 заболевших коронавирусом за сутки, 26 августа — 1 670, 25 августа — 1 658, 24 августа — 1 799, 23 августа — 1 987. Предыдущий антирекорд был установлен 22 августа — 2 328 инфицированных за сутки.