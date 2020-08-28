«ЛНР» сообщила о 659 случаях заболевания COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявлено четыре человека, которые заболели коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» выявила 659 случаев COVID-19. Из них 613 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших — умерли. Продолжают болеть 29 человек.



Вчера сообщалось о 655 случаях COVID-19.

У властей Украины нет официальных данных на неподконтрольных территориях.



На подконтрольной Украине части Луганской области всего зарегистрировано 275 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели 170 человек, а умерли двое.