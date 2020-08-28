Глава МИД Украины: Выборы в Беларуси не соответствовали стандартам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что комплексный процесс проведения президентских выборов в Беларуси имел существенные недостатки и не соответствовал общепринятым стандартам.



«Мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответы на много ключевых вопросов в Беларуси», — отметил он во время брифинга.



Говоря о возможности наложения санкций на Беларусь, Кулеба отметил, что Украина примет решение, когда увидит санкционное решение Европейского Союза.



Глава МИД также отметил, что о разрыве дипломатических отношений между Киевом и Минском сейчас речи не идет. При этом Кулеба добавил, что сейчас Украина поставила на паузу контакты с белорусской стороной до стабилизации ситуации в этой стране.