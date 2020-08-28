«ДНР» заявила о 32 новых случаях COVID-19 в ОРДО

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали у 32 человек. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, вчера выписали 10 пациентов, которые получили дважды отрицательные результаты теста на COVID-19.



По состоянию на 10:00 28 августа «ДНР» признает 2478 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1198 человек выздоровели, летальных случаев — 136.



У властей Украины нет достоверных данных о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированных территориях.