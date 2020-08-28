Семилетний ребенок подорвался на гранате под Алчевском. ОБСЕ узнала подробности

Семилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в подконтрольном боевикам населенном пункте Кипучее под Алчевском Луганской области. Инцидент произошел 7 августа, сообщается в новом отчете СММ ОБСЕ.



14 августа медперсонал больницы в неподконтрольном правительству Перевальске сообщил, что вечером 7 августа к ним доставили мальчика с тяжелыми взрывными ранениями правой ноги.



24 августа дедушка и бабушка пострадавшего рассказали, что двое их внуков играли во дворе дома с предметом, который нашли в соседнем доме. Они добавили, что младший ребенок был сам во дворе у дома матери. Мальчик подобрал предмет, который взорвался.



Их сосед сообщил наблюдателям, что видел раненого мальчика, лежавшего на земле, а также заметил сильное кровотечение из раны на его правой ноге.



Ранее об этом подрыве семилетнего мальчика на гранате сообщал «МЧС» группировки «ЛНР».