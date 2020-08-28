Красный Крест призывает активнее разыскивать пропавших без вести на Донбассе

Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает стороны конфликта на Донбассе активизировать усилия для поиска всех пропавших без вести в результате вооруженного конфликта.



Об этом говорится в пресс-релизе МККК по случаю Международного дня пропавших без вести, который отмечается 30 августа.



За 6 лет конфликта МККК зарегистрировал около 1500 случаев исчезновения в связи с конфликтом. Более 750 из них до сих пор не найдены. Из них более 95% составляют мужчины, а около половины от общего количества пропавших — гражданские лица.



«МККК хотел бы, чтобы стороны быстрее находили ответы о судьбе пропавших без вести лиц и показывали, что семьи таких лиц не забыты», — отметил глава делегации МККК Флоранс Жиллетт.



В МККК подчеркивают, что семьи пропавших без вести не только переживают эмоциональные потрясения, но и пытаются удерживаться на плаву в финансовом плане и сталкиваются с административными и юридическими проблемами.