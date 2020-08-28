СМИ: В больницах Украины произойдет коллапс, если заболевших COVID-19 будет больше 3 тысяч в день

Переполнение больниц и критическая ситуация ожидаются в Украине к октябрю, если количество фиксируемых новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превысит 3 тысячи в день.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.



По словам собеседника, сейчас Кабинет министров разрабатывает протоколы учебного процесса в школах и проведения выборов, которые будут готовы уже в ближайшие дни.



Источник также сообщил, что летальность при заболевании коронавирусом в настоящее время составляет 2,2%.

В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки был установлен новый антирекорд — 2 438 заболевших COVID-19.