САП: Дело «Роттердам+» не закрыто в полном объеме

Дело «Роттердам+» закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Отмечается, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.



«Уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении.