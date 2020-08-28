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САП: Дело «Роттердам+» не закрыто в полном объеме

28 августа 2020, 17:16

САП: Дело «Роттердам+» не закрыто в полном объеме

Дело «Роттердам+» закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

«Уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении.

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