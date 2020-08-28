Зеленский ожидает саммита «нормандской четверки» после встречи советников глав государств

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен отметил, что ожидает саммита «Нормандской четверки» после встречи советников глав государств. Об этом сообщается в Twitter главы государства.



«Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны», — сообщил он.



Как сообщает пресс-служба президента Украины, Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что встречу лидеров стран «нормандского формата», которая чрезвычайно важна, надо провести как можно быстрее.



Отдельное внимание собеседники уделили ситуации с безопасностью на востоке Украины.



Президент Еврокомиссии отметила, что ЕС полностью поддерживает выполнение Минских соглашений. Она поздравила президента Украины и высоко оценила его усилия по достижению перемирия на Донбассе, которое продолжается уже 33-й день.