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Пограничники рассказали, как происходит пропуск через КПВВ

28 августа 2020, 18:14

Пограничники рассказали, как происходит пропуск через КПВВ

Сегодня группировка «ДНР» открыла КПВВ «Еленовка» под Донецком. Однако пропуск граждан боевиками осуществляется пока медленно. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«По состоянию на 15:45 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" при наличии оснований гуманитарного характера на оккупированную территорию направилось 248 человек и 23 транспортных средства, а на контролируемую территорию Украины — 96 человек и 5 транспортных средства», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что пограничники и правозащитники информируют граждан о возможных рисках отказа в пропуске представителями НВФ.

Группировка «ДНР» изменила порядок выезда на подконтрольную территорию Украины. Так, с 25 августа не нужно иметь разрешение «штаба» для выезда с подконтрольной боевикам территории.

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