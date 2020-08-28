Аваков пообщался с Маркивым и пообещал представить доказательства его невиновности

Национальная полиция Украины получила новые доказательства невиновности бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд посчитал виновным в гибели в 2014 году фотографа Андрея Роккелли и переводчика Андрея Миронова. Об этом в беседе с Маркивым, которая состоялась 28 августа по разрешению правосудия Италии, заявил глава МВД Арсен Аваков.



Министр пообещал 31 августа представить на брифинге данные экспертиз по делу Маркива.



«Украинская сторона готова передать эти материалы правоохранительным органам Италии для всестороннего

и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса», — отметил он.



Министр внутренних дел показал Маркиву фото с Софийской площади в центре Киева, где размещен большой баннер в его поддержку.