За месяц перемирия ОБСЕ зафиксировала 726 нарушений на Донбассе

С 27 июля и по 27 августа СММ ОБСЕ зафиксировала 726 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается в отчете миссии.



После договоренности Трехсторонней контактной группы о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, СММ зафиксировала в общей сложности 111 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 11 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела.



В целом в миссии констатировали значительное снижение количества обстрелов и взрывов за минувший месяц.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции считает как одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.