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Зеленский: Виновные в Иловайской трагедии должны быть наказаны

29 августа 2020, 12:48

Зеленский: Виновные в Иловайской трагедии должны быть наказаны

Украина должна делать все, чтобы защитники, погибшие в Иловайском котле, не были забыты, а виновные в трагедии понесли наказание. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

«Вряд ли мы можем надеяться, что такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И украинская власть должна делать все, чтобы каждое имя не было забыто. И чтобы каждый год рассказывали не только детям погибших, не только родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы рассказывали всем, что такие трагедии в стране были, такие герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Рассказывать надо, и мне кажется, что это наш главный долг — нести сквозь историю Украины историю наших героев», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что правоохранители должны завершить расследование обстоятельств Иловайской трагедии и привлечь виновных к ответственности.

«Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайском котле. И правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат», — сказал он.

Бои за Иловайск Донецкой области длились с начала августа по начало сентября 2014 года. Украинские защитники оказались окружены боевиками «ДНР» и российскими военными. Во время согласованного выхода из «котла» оккупанты открыли огонь по коридору, по которому выходили украинские бойцы. В результате обстрела погибли 366 бойцов, 429 получили ранения.

День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины учредил президент Владимир Зеленский 23 августа 2019 года.

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