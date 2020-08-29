Журналист Александров посмертно стал почетным гражданином Славянска

Славянский горсовет присвоил звание почетного гражданина города журналисту Игорю Александрову, убитому в 2001 году за свою профессиональную деятельность. Об этом сообщается на сайте городского совета Славянска.



Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Славянска» журналисту депутаты приняли в пятницу, 28 августа.



Александров был генеральным директором славянской телерадиокомпании «ТОР», одного из первых независимых телеканалов Украины после распада СССР. Журналист разоблачал коррупционные связи руководителей Донецкой области и правоохранителей. Главой Донецкой облгосадминистрации на тот момент был Виктор Янукович.



3 июля 2001 года в офисе телекомпании «ТОР» неизвестные бейсбольными битами избили Александрова. Он скончался в больнице 7 июля, не приходя в сознание.



В 2006 году Апелляционный суд Луганской области признал виновными в убийстве Александрова пятерых обвиняемых, приговорив к тюремным срокам от 2,6 до 12 лет лишения свободы. В 2009 году все обвиняемые вышли на свободу по решению Запорожского апелляционного суда.



Имя Игоря Александрова выбито на Мемориале журналистов в Музее новостей в Вашингтоне (США).



В 2016 году он был награжден посмертно орденом Свободы «За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».



Именем Александрова названы переулок и улица в Славянске.