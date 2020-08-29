Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Умер бывший вице-премьер в правительстве Азарова

29 августа 2020, 19:05

Умер бывший вице-премьер в правительстве Азарова

В возрасте 71 года умер бывший вице-премьер-министр правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси, бывший народный депутат от Партии регионов и экс-глава Луганского областного совета Виктор Тихонов. О смерти своего бывшего соратника сообщил Николай Азаров.

По словам Азарова, Тихонов продолжил жить в Украине после событий на Майдане 2014 года. В интервью Тихонова российскому изданию «Примечания» в 2016 году указывалось, что он живет в аннексированном Россией Крыму.

Виктор Тихонов с 1995 по 1998 являлся первым заместителем главы Луганской облгосадминистрации, а с 1998 по 2006 — главой Луганского облсовета.

Тихонов был нардепом V-VII созывов, до лета 2014 года входил во фракцию Партии регионов.

В 2010 году стал вице-премьер-министром Украины в правительстве Николая Азарова.

В 2011-2012 годах являлся послом Украины в Беларуси.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:41
За сутки в ОРДО четыре человека умерли из-за COVID-19
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:15
Говорить ли с родственниками из Донецка о политике? Мы не поссоримся? Опыт переселенцев ►
16:30
В «ДНР» пригрозили уничтожить позиции украинской армии
16:08
«ДНР» приговаривает людей к смертной казни. Но для исполнения пока нет палачей
14:02
«ДНР» планирует разрешить ездить в Луганск. «Границу» закрыли еще весной из-за COVID-19
10:53
Семилетний ребенок подорвался на гранате под Алчевском. ОБСЕ узнала подробности
10:46
«ДНР» заявила о 32 новых случаях COVID-19 в ОРДО
10:13
«ЛНР» сообщила о 659 случаях заболевания COVID-19
09:32
СММ ОБСЕ потеряла беспилотник во время пролета над участком разведения в Петровском
23:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:57
Боевики завтра откроют КПВВ «Еленовка»
13:01
«ДНР» устроит концерт Лепса в Донецке. В Украине он уже в «черном списке»
10:49
«ДНР» за сутки выявила 46 заболевших коронавирусом. Один человек умер
09:42
В Донецк и Луганск прибыл российский «гумконвой»
все новости
19:05
Умер бывший вице-премьер в правительстве Азарова
16:31
На КПВВ «Новотроицкое» ночевали 8 человек, которые не смогли попасть в ОРДО
14:35
Журналист Александров посмертно стал почетным гражданином Славянска
12:48
Зеленский: Виновные в Иловайской трагедии должны быть наказаны
11:41
За сутки в ОРДО четыре человека умерли из-за COVID-19
11:00
За месяц перемирия ОБСЕ зафиксировала 726 нарушений на Донбассе
10:22
В ВСУ зафиксировано 46 новых случаев коронавируса
09:07
Новый антирекорд — 2481 случай COVID-19 за сутки
23:11
В Донецкой области — 66 новых случаев инфицирования коронавирусом
22:54
На Донетчине еще двое организаторов «референдума» получили условный срок
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:40
СБУ выявила в рядах ВСУ бывшего боевика «ДНР» из «Оплота»
20:33
Аваков пообщался с Маркивым и пообещал представить доказательства его невиновности
20:16
Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ
19:38
КС признал неконституционным отдельные положения о карантинных ограничениях в Украине
все новости
ВИДЕО
Говорить ли с родственниками из Донецка о политике? Мы не поссоримся? Опыт переселенцев ►
28 августа, 18:15
Что мешает закончить войну на Донбассе? ►
26 августа, 15:12
Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►
23 августа, 22:48

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция