Как «ДНР» пресекает бунты горняков? Что реально происходит на шахтах ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Закрытие шахт и миллионные долги по зарплатам. Шахтеры Луганщины взбунтовались против группировки «ЛНР», но почему же молчит Донецк? Наш специальный репортаж ко Дню шахтера и Дню города.



• Первые Минские соглашения, подписанные сразу после Иловайской трагедии, до сих пор имеют неоднозначную оценку. Смогла ли Украина, подписав их, предотвратить «большую войну» с Россией или все же Минск был уступкой Кремлю?



• Кто и зачем учит детей по обе стороны линии фронта военному ремеслу.