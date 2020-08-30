Шмыгаль: Германия и США готовы помочь с трансформацией угольной отрасли

Украина проводила консультации с международными партнерами относительно трансформации угольной отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита на шахту «Торецкая» ГП «Торецкуголь».



Шмыгаль отметил, что угольная отрасль имеет существенное социальное значение для моногородов, которых на сегодня более 60 в Украине.



«Отдельная тема — это справедливая трансформация угольных регионов. Речь идет о тех ситуациях, когда завершаются выработки и шахты закрываются. Невозможно это просто оставить. Стоит вопрос: как будут жить моногорода, как будут жить шахты, как будут жить люди и общества, зависящие от этих предприятий», — заявил он.



Премьер добавил, что по этому вопросу правительство консультировалось с международными партнерами, в частности, с канцлером Германии Ангелой Меркель и заместителем госсекретаря США Стивеном Бигеном.



«У них есть соответствующий опыт, они предоставляют соответствующие проекты, готовы предоставить финансирование, специалистов, экспертов. Это длительная работа. Она стратегическая и займет годы, чтобы сделать трансформацию угольных регионов. Это наша стратегия», — добавил Шмыгаль.