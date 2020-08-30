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Главные новости Донбасса за неделю

30 августа 2020, 22:13

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В течение недели на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус диагностировали у 185 человек. Еще двое пациентов умерли вследствие COVID-19. С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории зафиксировано 1420 случаев заболевания. Из них 1014 человек выздоровели, 19 — умерли.

Группировка «ДНР» признает 2521 случай COVID-19. Из них 1213 человек выздоровели, летальных случаев — 141, 8 из них произошли на этой неделе.

В Луганской области за время исследований коронавирус подтвердился у 313 человек. Из них выздоровели — 188, двое умерли.

В отдельных районах Луганщины — 659 случаев COVID-19. Из них 613 человек выздоровели, 17 ранее заболевших — умерли, утверждают в «ЛНР». Последний раз формирование сообщало о новых случаях болезни 28 августа.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четверки» должен пройти в конце сентября 2020 года.

В Кремле заявили, что подготовка к саммиту «нормандской четверки» еще не завершена и допустили корректировку сроков проведения встречи.

Бывший глава МИД, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Украина может поставить на паузу попытки вернуть контроль над оккупированной частью Донбасса и сохранить западный вектор во внешней политике. 

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса. В партии «Евросолидарность» Петра Порошенко отреагировали требованием исключить Фокина из делегации.

Права человека

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека стало известно о вынесении двух смертных приговоров на подконтрольной боевикам «ДНР» территории Донетчины. Приговоры в виде расстрела «суды ДНР» вынесли в 2016-м и 2018 годах, однако они так и не были исполнены. Тем не менее такие «приговоры» продолжают вызывать беспокойство в ООН.

Общество

ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей.

В Донецк и Луганск прибыл 98-й «гуманитарный конвой» из России, в составе которого, как утверждают в «Л-ДНР» — медикаменты и медицинское имущество. МИД выразил протест в связи с тем, что груз проследовал на неподконтрольную территорию через закрытые Украиной пограничные пункты, которые сейчас используют боевики.

В центре Донецка установили бюст командира незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс Реалии»: Какие правила ввели боевики группировки «ДНР»? // Что теперь в дефиците и как преодолевают трудности? Как война России и Украины на Донбассе отобразилась на Украине? // О чем жалеют люди и что хотят вернуть?

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