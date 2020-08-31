Сегодня в Нидерландах возобновятся судебные слушания по делу MH17

В понедельник, 31 августа, в Нидерландах возобновятся судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу суда.



Главной темой этого раунда слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших. Также суд планирует заслушать защиту в отношении требований дополнительного расследования.



Всего в рамках этих слушаний ожидается 3 сессии продолжительностью по 2 недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.



3 июля завершился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании были удовлетворены ряд запросов и ходатайств сторон.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.