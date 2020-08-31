В Раду не вносили никаких инициатив по изменению постановления о местных выборах — Разумков

Каких-либо законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах, которое Россия в переговорах по Донбассу потребовала изменить из-за несоответствия 4-го пункта Минскими соглашениях, в Верховной Раде нет. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.



«По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления», — сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве.



Он напомнил, что если говорить о выборах согласно украинскому законодательству, то объявление выборов на территории Украины Верховная Рада должна сделать не позднее чем за 90 дней до их начала.



«По состоянию на сегодня этот процесс уже начался и я не знаю, как можно продвигать какие-либо изменения в это постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу (выборы — ред.) на всей остальной территории нашего государства», — сказал Разумков.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук направил в Верховную Раду письмо с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.



Причиной стала позиция России — она заблокировала переговоры по Донбассу ставя условием пересмотр постановления Верховной Рады о местных выборах. Документ, как считают в РФ, нарушает Минские соглашения.



Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.



Рассмотрев письмо Кравчука на закрытом заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти 26 августа участники решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине, в том числе с учетом обращения Кравчука.