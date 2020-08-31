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«ЛНР» сообщила о 33 новых случаях COVID-19 за трое суток

31 августа 2020, 10:43

«ЛНР» сообщила о 33 новых случаях COVID-19 за трое суток

В отдельных районах Луганской области выявлено 33 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».

За все время пандемии «ЛНР» выявила 692 случаев COVID-19. Из них 616 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших — умерли. Продолжают болеть 29 человек.

Ранее, 28 августа, сообщалось о 659 случаях COVID-19. 

У властей Украины нет официальных данных с неподконтрольных территорий.

На подконтрольной Украине части Луганской области всего зарегистрировано 295 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели 186 человек, а умерли двое.

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