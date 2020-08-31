Срок действия карт «Ощадбанка» для переселенцев продлен до 1 октября

Действие просроченных во время карантина карт «Ощадбанка» для переселенцев продлили до 1 октября, однако последующего продления не будет. Об этом сообщил БФ «Право на защиту».



Ранее действовала отсрочка по идентификации и продлевался срок действия подлежащих замене карт до 1 сентября 2020 года.



«Срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц, который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года и повторно продлен не будет. Новые банковские карты на замену тем, срок действия которых истекает, перевыпускаются автоматически. Никаких заявлений на перевыпуск карты не требуется», — разъяснили правозащитники.



Для получения карты необходимо сначала осуществить регистрацию в электронной очереди банка и в удобное время забрать карту в отделении «Ощадбанка».



Регистрация возможна следующими способами:

по ссылке: appointment.oschadbank.ua/VPO

через чат бот в Telegram по нику @Oschadbot или в Messenger m.me/Oschadbot

через контакт центр «Ощадбанка»: 0 800 210 800

В «Праве на защиту» напомнили, что в соответствии с действующим законодательством необходимость прохождения физической идентификации в отделениях АО «Ощадбанк» приостановлена на время действия карантина и 60 дней после снятия карантина.



Пенсии и социальные выплаты продолжают начисляться и выплачиваться без дополнительных требований», — подчеркивают правозащитники.

Напомним, Министерство цифровой трансформации планирует в октябре запустить ряд новых функций и сервисов в мобильном приложении «Дія». В частности, будет оцифрована справка внутренне перемещенного лица.