Завтра КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы

С 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях переходят на осенний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Пересечение лиц и транспортных средств будет проводиться с 07:00 до 18:30. В направлении временно оккупированной территории пересечение КПВВ — до 18:00.



По осеннему графику будут работать КПВВ «Марьинка», КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и КПВВ «Станица Луганская».



Отметим, что Украина не осуществляет пропуск граждан через КПВВ «Гнутово» и «Зайцево», что в Донецкой области. Пропуск через контрольно-пропускной пункт «Марьинка» не осуществляется, так как группировка «ДНР» заблокировала пропуск через находящийся в одном транспортном коридоре свой КПВВ «Александровка».



В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса». У группировки «ЛНР» такие требования на пропуск в ОРЛО отсутствуют, пускают с местной пропиской.



Кроме этого, «ДНР» сохраняет ограничения на выезд людей на подконтрольную территорию и в ОРЛО. А единственный работающий пункт пропуска — «Еленовка» — открывают два раза в неделю: в понедельник и пятницу.



В штабе также напомнили об особых правилах эпидемиологической безопасности при пересечении КПВВ.



«В условиях карантина пересечение линии разграничения проводится с соблюдением всех санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Пропуск лиц с временно оккупированной территории через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки возможности установки электронного сервиса "Дій вдома" или предоставления согласия на обсервацию. В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚С и подтверждающих контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно», — говорится в сообщении.