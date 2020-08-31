Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У МВД есть ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли — Аваков

31 августа 2020, 14:58

У МВД есть ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли — Аваков

Полиция Украины в ходе расследования дела об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года получила ряд доказательств невиновности украинского нацгвардейца Виталия Маркива, заявляет глава МВД Украины Арсен Аваков и призывает итальянский суд принять во внимание эти доказательства.

«Хотим дать сигнал о нашей полной готовности сотрудничать с итальянскими правоохранителями... призываем итальянский суд принять во внимание наши доказательства», — сказал Аваков в понедельник на брифинге в Киеве.

Он отметил, что следствие «установило ряд свидетелей, которые дают показания… провели ряд экспертиз и следственных экспериментов, которые дали убедительный результат непричастности украинского военнослужащего Маркива к убийству Рокелли.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

Предполагалось, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено на неопределенный срок.

24 июля 2020 года в МВД Украины сообщили, что обжалование приговора по делу Маркива начнется в сентябре. «Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана», — говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Так, в ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска.

ТЕГИ

Люди
Арсен Аваков Виталий Маркив
Прочее
Мвд

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:55
«ЛНР» ввела ограничения в Славяносербске из-за вспышки коронавируса
08:41
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
22:13
Главные новости Донбасса за неделю
22:06
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
16:42
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
13:40
Что жители Донецка желают в День шахтера? Опрос в городе ►
11:20
«ДНР» заявила об одной смерти и 13 новых случаях COVID-19
09:48
Как «ДНР» пресекает бунты горняков? Что реально происходит на шахтах ►
11:41
За сутки в ОРДО четыре человека умерли из-за COVID-19
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:15
Говорить ли с родственниками из Донецка о политике? Мы не поссоримся? Опыт переселенцев ►
16:30
В «ДНР» пригрозили уничтожить позиции украинской армии
16:08
«ДНР» приговаривает людей к смертной казни. Но для исполнения пока нет палачей
14:02
«ДНР» планирует разрешить ездить в Луганск. «Границу» закрыли еще весной из-за COVID-19
10:53
Семилетний ребенок подорвался на гранате под Алчевском. ОБСЕ узнала подробности
все новости
19:02
Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе с начала суток
17:55
«ЛНР» ввела ограничения в Славяносербске из-за вспышки коронавируса
17:13
На Луганщине двух депутатов подозревают в присвоении бюджетных денег
16:47
«Слуга народа» выдвинула кандидатов в мэры городов
16:13
В суде хотят выступить 76 родственников погибших при крушении МН17
15:26
Ермак назвал заявление Фокина по амнистии не отвечающим официальной позиции Украины в ТКГ
14:58
У МВД есть ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли — Аваков
14:29
«Голос» выступил против особого статуса для любых территорий Украины
13:37
Завтра КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы
12:41
На Луганщине 126 человек болеют COVID-19
12:21
У Ахметова предлагают Шмыгалю создать единый комплекс с пятью шахтами ДТЭК
12:01
Срок действия карт «Ощадбанка» для переселенцев продлен до 1 октября
11:32
Разумков и Аваков отреагировали на предложение Фокина о всеобщей амнистии
11:18
Фокин с Кравчуком готовы поехать в ОРДЛО, чтобы «узнать, чем там дышат люди»
10:48
В ВСУ подтвердили COVID-19 еще у семи человек
все новости
ВИДЕО
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
30 августа, 22:06
День города Донецка. Пожелания из Киева ►
30 августа, 21:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция