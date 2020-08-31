Ермак назвал заявление Фокина по амнистии не отвечающим официальной позиции Украины в ТКГ

Некоторые комментарии руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, в частности, касающиеся амнистии и особого статуса для всего Донбасса, не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», — цитирует Ермака пресс-служба ОП в понедельник.



Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.



Руководитель Офиса Президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса — речь идет исключительно о временно оккупированных районах.



«Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины», — отметил Андрей Ермак.



Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков иакже отреагировали на предложение Фокина.

Напомним, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил о том, что Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса.