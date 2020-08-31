В суде хотят выступить 76 родственников погибших при крушении МН17

В судебном процессе в деле по МН17 желают выступить 76 родственников погибших при крушении самолета. Об этом сообщил адвокат родственников жертв Питер Лангстрат, передает «Интерфакс-Украина».



«76 хотят выступить перед судом: 66 хотят это сделать непосредственно в суде, 10 — из других разных мест посредством прямой видео связи», — сказал он.



«Это (выступление родственников) будет трудно не только для выступающих, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, выглядит так, что в день сможет выступить десять человек», — констатировал адвокат.



Он отметил, что уже 316 человек заявили, что хотят подать иски с целью компенсации.



«Это — предварительные числа, и мы не исключаем, что они могут измениться», — добавил он.



Другой адвокат Арлетте Схэйнс, которая представляет в суде 450 родственников погибших, о намерении родных сотрудничать с украинской адвокатской фирмой с целью ознакомления с украинским законодательством в части выплаты компенсации, так как преступление было совершено на территории Украины.



«Они хотят справедливости. Для них — это самое важное, а компенсация — это просто один из инструментов справедливости. Они хотят знать правду — что на самом деле случилось в тот день», — сказала адвокат.



По ее словам, после ознакомления с украинским законодательством иски с целью взыскания компенсаций могут быть поданы в суд в феврале следующего года.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.