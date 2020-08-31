«Слуга народа» выдвинула кандидатов в мэры городов

Съезд партии «Слуга народа» выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах. Кандидатом в Славянке стала Ольга Алтунина.



Ольга Алтунина в 2015 году избрана депутатом Славянского городского совета по 17 округу. На выборах баллотировалась от партии «Самопомощь». Беспартийная. Работает преподавателем на кафедре «Право Украины» в Донбасском институте техники и менеджмента и заместителем директора ООО «Возрождение Украины». Является руководительницей ОО «Цегрин Донбасс». Образование высшее: Славянский государственный педагогический институт (педагогика и методика обучения), Академия муниципального управления (правоведение).



На должность мэра Киева будет баллотироваться народный депутат от одноименной фракции Ирина Верещук.



Кандидат на должность городского головы Винницы – глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.



Кандидат на должность мэра Днепра – главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.



Кандидат на должность городского головы Житомира – ректор Государственного университета «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов.



Кандидат на должность мэра Запорожья – первый заместитель главы Запорожской областной государственной администрации Виталий Тишечко.



Кандидат на должность городского головы Ивано-Франковска – юристконсультант, директор строительной компании Александр Богачев.



Кандидат на должность городского головы Кривого Рога – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик.



Кандидат на должность мэра Кропивницкого – финансист, банкир Ольга Ковалёва-Алокили.



Кандидат на должность городского головы Львова – врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клёфа.



Кандидат на должность мэра Николаева – предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская.



Кандидат на должность городского головы Одессы – доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов.



Кандидат на должность мэра Полтавы – предприниматель Сергей Иващенко.



Кандидат на должность городского головы Ровно – глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.



Кандидат на должность мэра Сум – народный депутат от партии «Слуга народа» Татьяна Рябуха.



Кандидат на должность мэра Тернополя — сценарист Виктор Гевко.



Кандидат на должность городского головы Ужгорода — депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей.



Кандидат на должность мэра Харькова — глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.



Кандидат на должность городского головы Херсона — ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов.



Кандидат на должность мэра Хмельницкого – профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.



Кандидат на должность городского головы Черкасс – предприниматель Виталий Ильченко.



Кандидат на должность мэра Черновцов – глава Черновицкого областного организации партии «Слуга народа», предприниматель Виталий Другановский.



Кандидат на должность городского головы Чернигова – депутат Черниговского городского совета Юрий Тарасовец.

Верховная Рада 15 июля приняла постановление о проведении местных выборов 25 июля. В Донецкой и Луганской областях выборы состоятся только на подконтрольной властям территории. При этом голосование в областные советы проводиться не будет.



Центральная избирательная комиссия повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов в прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей. Решение принято на заседании ЦИК 30 августа.