Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе с начала суток

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны боевиков с начала суток не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



«С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений», — говорится в вечерней сводке.



В штабе заверили, что подразделения Объединенных сил наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.