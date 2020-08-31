Суд по MH17 отложил слушания до 28 сентября

Судебное разбирательство в деле о катастрофе рейса MH17 над Донбассом возобновится 28 сентября 2020 года. Тогда будут обсуждаться вопросы защиты. Об этом на брифинге после заседания заявила представительница суда Мария Книфф, передает УНН.



«Сегодня защита [обвиняемого Пулатова] сделала ряд запросов о приобщении документов к материалам дела. Соответствующие документы представляют собой запрос о правовой помощи, выданный следственным судьей, и документы или части документов, которые в настоящее время находятся в руках следственного судьи. Сегодня суд постановил, что защита не представила достаточных аргументов для того, чтобы обязать следственного судью обратиться к защите с просьбой о правовой помощи. Суд последовал предложению прокурора и постановил, что прокуратура должна дать ответ на запросы защиты, документы должны быть предоставлены ей до 7 сентября», — сказала представительница суда.



Кроме того, суд попросил следственного судью высказать свое мнение по ходатайству не позднее 21 сентября.



Также Книфф напомнила, что суд в марте задал адвокату родственников ряд вопросов относительно намерений родственников и возможности подачи исков о возмещении ущерба. Вопросы относительно того, например, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать иски о возмещении ущерба.



Она рассказала, что 67 родственников хотят воспользоваться правом обратиться в суд либо лично в зале суда, либо по видеосвязи.



По словам представителя суда, адвокат родственников и сторона обвинения сегодня высказали свое мнение о том, как и когда должно иметь место такое выступление. Суд согласился, что максимум 10 родственников смогут взять слово, и это будет происходить в течении одного дня.



Что касается требований о возмещении ущерба, суд решил, что они должны быть поданы не позднее 1 февраля 2021 года в суд.



Также в суде было высказано намерение защиты навестить своего клиента. Адвокат одного из обвиняемых объявил, что они смогли забронировать рейс и вскоре отправятся в Российскую Федерацию, чтобы встретится со своим клиентом.



«Судебное разбирательство возобновится 28 сентября 2020 года. Тогда будут обсуждаться вопросы защиты», — заявила спикер.