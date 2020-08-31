В зоне ООС усиливают меры по профилактике распространения COVID-19

С 1 сентября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине, в районе операции Объединенных сил усилят меры по профилактике распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«В частности, со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС», — говорится в сообщении.



Также продолжится контроль перевозчиков и граждан по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений введенных правительством Украины.