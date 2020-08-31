По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус диагностировали у 34 человек. Среди них — один ребенок. С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 1324 случая COVID-19. Из них 979 человек выздоровели, 18 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 32-х новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных за минувшие сутки в отдельных районах Донетчины. По состоянию на 28 августа формирование признает 2478 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1198 человек выздоровели, летальных случаев — 136.



Двадцать новых случаев COVID-19 зафиксировано в Луганской области. Всего на подконтрольной части области коронавирус лабораторно подтвержден у 295 человек. Из них 186 человек выздоровели, двое умерли.



В отдельных районах Луганской области выявлено четыре человека, которые заболели коронавирусом. Таким образом, как утверждают в группировке «ЛНР», в ОРЛО зафиксировано 659 случаев COVID-19. Из них 613 человек выздоровели, 17 ранее заболевших умерли. У властей Украины нет достоверных данных о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированных территориях.





Политика



Заявления замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, касающиеся амнистии и особого статуса для всего Донбасса не отражают официальной позиции Украины в ТКГ, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и несоответствующими национальным интересам.



Общество



В Нидерландах начался очередной раунд судебных слушаний по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Первую сессию слушаний в рамках этого раунда суд перенес на 28 сентября, чтобы защита смогла получить ответы на ходатайства от прокуратуры.



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