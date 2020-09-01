В Украине выявили еще 2088 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 088 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом 48 ранее заболевших умерли, а 688 — выздоровели.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 123 303 случая COVID-19. Из них 57 802 человека выздоровели, а 2 605 — скончались. Продолжают болеть 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169) областях и в Киеве (176).



Вчера, 31 августа, сообщалось о 2 141 заболевшем коронавирусом за сутки, 30 августа — о 2 096 заболевших, 29 августа выявили 2 481 заболевших, что стало антирекордом с начала пандемии, 28 августа было 2 438 новых пациентов за сутки.