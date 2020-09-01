Шмыгаль: К концу сентября в Украине ежедневно могут заражаться COVID-19 по 3 тысячи человек

В Украине к концу сентября-началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «1+1». Сейчас в Украине ежедневно медики фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.



«Это загрузит больницы более чем на 80 процентов», — добавил Шмыгаль.



К 1 сентября в Украине продолжают болеть коронавирусом 62 896 человек. За все время пандемии в стране зарегистрировано 123 303 случая COVID-19. Из них 57 802 человека выздоровели, а 2 605 — скончались.