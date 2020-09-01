Для украинцев старше 75 лет хотят ввести доплату к пенсиям с 2021 года

Правительство и Верховная Рада с 2021 года планируют ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров старше 75 лет подобные тем, которые в 2020 году были введены для пенсионеров старше 80 лет. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.



«Сейчас мы ожидаем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я — на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас», — сказала Третьякова агентству «Интерфакс-Украина».



Она напомнила, что в этом году парламент приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тысячу гривен, которая была предоставлена единовременно почти 5 миллионов пенсионеров, но и доплату в размере 500 гривен в месяц к пенсии пожизненно.



Третьякова пояснила, что люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому сейчас их пенсия не является справедливой.



Согласно данным Госстата, на конец 2019 года в Украине было 9,98 миллиона человек старше 60 лет и 7,15 миллиона человек старше 65 лет.

С 1 сентября в Украине минимальный размр заработной платы вырос на 277 гривен и составляет теперь 5 000 гривен.