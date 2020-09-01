В Луганской области произошла третья смерть из-за коронавируса

В Луганской области умер третий человек, у которого была выявлена коронавирусная болезнь COVID-19. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр.



Уточняется, что скончалась 60-летняя жительница Попаснянского района. Причина смерти — коронавирусная пневмония.



За минувшие сутки на Луганщине коронавирус был выявлен у 13 человек, среди них двое детей.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части региона COVID-19 подтвержден у 329 человек. Из них 191 пациент выздоровел, а три человека умерли.