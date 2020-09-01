В 10 территориальных общинах на Донетчине местные выборы все же не состоятся

Местные выборы в Донецкой области не будут проводиться в 10 территориальных общинах. Такое решение приняла ЦИК, передает «Опора».



В перечень территориальных общин, где определены невозможность проведения местных выборов вошли Светлодарская и Торецкая городская территориальные общины, Мирненская и Ольгинская поселковая, а также Волновахская и Угледарская городские территориальные общины, Сартанская поселковая территориальная община, Очеретинский поселковый, а также Авдеевская и Марьинская городские территориальные общины.



11 августа 2020 года отдельные городские советы в Донецкой области обращались к президенту Украины о возвращении избирателям прав в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской.



Однако в соответствующем документе, опубликованном на сайте ЦИК, указано, что во внимание принято Постановление от 8 августа 2020 № 161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020».