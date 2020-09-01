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Во время тушения пожара в Луганской области от взрыва пострадал спасатель

01 сентября 2020, 19:54

Во время тушения пожара в Луганской области от взрыва пострадал спасатель

В Луганской области пострадал спасатель результате взрыва неизвестного предмета во время тушения пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного ВОП, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части», — сказано в сообщении.

Отмечается, что спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет.

Сегодня в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское загорелась лесная подстилка. Площадь, пройденная огнем, составляет около 9,4 га. По данным работников лесного хозяйства, угрозы населенным пунктам нет.

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