Фокина хотят вызвать в Раду для объяснений по поводу заявлений о Донбассе

В Верховной Раде хотят вызвать заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина для объяснений из-за его заявления по поводу амнистии боевиков и особого статуса Донбасса. Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявил член фракции «Слуга народа» Александр Качура.



«У нас в планах пригласить Фокина на комитет, чтобы он объяснил свою позицию и чтобы он разделил позицию личную и позицию члена ТКГ, какая она есть», — рассказал Качура.



Он добавил, что уже подготовил об этом соответствующее депутатское обращение и ожидает, что такая встреча с Фокиным может произойти уже на этой неделе на внеочередном заседании комитета.



При этом, по словам Качуры, на встречу с Фокиным, в частности, будут приглашены представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также представители парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.