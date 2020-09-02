Рада предварительно одобрила порядок создания военно-гражданских администраций в громадах

Верховная Рада намерена разрешить создание военно-гражданских администраций (ВГА) объединенных территориальных громад (ОТГ) в случае, если Центральная избирательная комиссия установила невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на этих территориях.



За соответствующий законопроект № 3913 в первом чтении сегодня проголосовали 240 народных депутатов.



Проект закона предлагает внести изменения в законы «О военно-гражданских администрациях» и «О местном самоуправлении в Украине» и определить основания создания военно-гражданских администраций ОТГ. Законопроект расширяет за счет ОТГ список объектов, где могут быть созданы ВГА.



Речь идет о создании военно-гражданских администраций в ОТГ, которые находятся в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской областей.



Плномочиями создавать ВГА обладает президент Украины. До этого ВГА создавались в городах и поселках Донбасса.

30 августа Центральная избирательная комиссия повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов 25 октября в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей из-за их близости к линии соприкосновения.



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