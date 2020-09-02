Суд продлил арест вероятному свидетелю по делу МН-17

Шевченковский райсуд Киева на два месяца продлил арест одному из вероятных свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса МН-17 Андрею Кунавину, которого подозревают в создании террористической организации «ДНР». Об этом сообщает «Громадське».



По данным следствия, подозреваемый с июня 2014-го координировал создание в составе группировки «ДНР» разведывательно-диверсионного органа, в частности артиллерийского батальона «Кальмиус».



«Разведывательное управление занималось непосредственно поставкой оружия на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и "БУК", которым был сбит "Боинг" рейса МН-17», — пояснил нам вероятную роль Кунавина по делу «Боинга» прокурор Александр Банник.



По его словам, подозреваемый пока отказывается от предоставления любых свидетельств, потому статуса не имеет.



Также в перехваченных Службой безопасности разговорах якобы Кунавин беседует с Сергеем Дубинским с позывным «Хмурый» и Леонидом Харченко — позывной «Крот». В 2014 году они находились под командованием «военной разведки ДНР», а сейчас являются обвиняемыми по делу о сбивании самолета рейса MH-17.



Прокурор Александр Банник просил продлить Кунавину арест на два месяца, подчеркивая риски побега, укрывательства, давления на следствие, свидетелей и уничтожения или искажения вещественных доказательств.



Адвокат Александр Корнага просил избрать более мягкую меру пресечения подозреваемому, подчеркивая абсурдность обвинений.



Сам подозреваемый отрицает обвинения и добавляет, что в 2014 находился в тюрьме в Николаевской области за экономическое преступление.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними начался в марте 2020 года в Нидерландах.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.