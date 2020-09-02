В «Слуге народа» заговорили о смене правительства

Фракция большинства «Слуга народа» ожидает быстрых и эффективных действий от министров экономического и энергетического блоков во избежание их отставок и готова сменить все правительство, если не будет плана по преодолению кризиса. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».



«Кризис в энергетике существует? — Существует. Кризис в экономике существует? — Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены», — заявил глава фракции «Слуга народа».



Он добавил, что у него нет ясного понимания, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса, а значит, у других депутатов, которые принимают кадровые решения, такого понимания еще меньше.



«Поэтому я ... собирал отдельно каждого министра и говорил: если не будем иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров», — сказал Арахамия.



В тоже время он отметил, что оснований для отставки всего правительства сейчас нет.



«Если будут какие-то игрища — "мы своих не сдаем", то пойдут все вместе», — сказал он.



Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также заявил, что ситуация с кадровыми изменениями в правительстве «назревает», в первую в экономическом блоке.