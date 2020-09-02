Минреинтеграции возобновило выплаты освобожденным из плена, а также родственникам тех, кого еще удерживает Россия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, 10 семей, родные которых незаконно находятся за решеткой в Российской Федерации, получат выплаты в размере 100 тысяч гривен.



«Кроме этого, еще 18 украинских граждан, освобожденных из плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат материальную помощь от государства в размере 100 000 гривен каждый», — говорится в сообщении.



Отмечается, что выделение этих средств должно помочь в решении вопросов юридической защиты, содержание жилья, трудоустройства, физической и психологической реабилитации, реализации других прав и потребностей.