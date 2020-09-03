Пожары на Луганщине: один военный погиб, правительство подсчитывает убытки

Обновлено. В результате пожара на Луганщине один военный погиб, ранее сообщалось, что он пропал без вести.



В штабе ООС сообщили, что погибший — старшина Артем Бондаренко. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают собратья, в то время как они тушили пожар, который приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества



Сегодня днем правительственная делегация прибыла на места пожаров для определения объема помощи.



«Уже на месте, в Станично-Луганском и Новоайдарском районах, мы решим, какого объема помощь необходима Луганщине от Кабинета Министров Украины», — подчеркнул вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Также он добавил, что несмотря на близость одного из очагов пожара к КПВВ «Станица Луганская», пересечение лиц продолжается в штатном режиме.



Резников проинформировал, что вчера правительство приняло решение о порядке компенсации из государственного бюджета разрушенного жилья в результате вооруженной агрессии РФ.



«Люди, которые потеряли жилье, могут получить до 300 тысяч гривен. Средства будут направлены в областные государственные администрации Луганщины и Донетчины, где будет осуществлено дальнейшее распределение», — подытожил он.



Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что из-за пожара 33 человека остались без жилья. Она добавила, что вместе с жильем утрачены и документы с личными вещами. Пострадавшие просят компенсации у государства за убытки.



Министр обороны Андрей Таран заявил, что пожар стал угрозой как для местного населения, так и военнослужащих, выполняющих задачи в районе ООС.



«Они (военнослужащие, выводящие технику из района пожаров — ред.) сделали все возможное для сохранения военной техники и вооружения. В частности, командир роты старший лейтенант Токарев получил значительные ожоги, а именно 48%. Младший сержант Батраченкополучил 20% ожогов тела. Сейчас они получают необходимую помощь. Потери техники — две единицы. Сейчас военные находятся на позициях и продолжают выполнение задач», — сказал министр.



Как отметил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, огонь начал распространяться со стороны временно неподконтрольной территории, практически одновременно возникли несколько мест возгорания. А сильный ветер затрудняет быструю локализацию пожара. Он подчеркнул, что местные больницы готовы для оказания медицинской помощи и приема людей на временное пребывание.



Также он добавил, что соседние области предоставили Луганщине 27 единиц техники.



«Но, к сожалению, мы не можем использовать авиацию, потому что в таком случае необходимо будет залетать и неподконтрольную территорию — гарантии безопасности у нас отсутствуют. Погибших на сегодня нет. Поврежден один дом, его владельцам будет подготовлено соответствующая выплата», — резюмировал глава Луганской ОГА.

Утром спасатели тушили 6 очагов возгорания в Луганской области. Три они уже ликвидировали.



2 сентября, на территории области зафиксировали 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 гектаров. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.



Сообщалось, что в результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Все трое выполняли задание по выводу военной техники из района пожаров.