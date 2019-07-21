Обезьяна на участке, съеденный бюллетень и опечатанная кастрюля. Чем точно запомнятся выборы в Раду

Сегодня в Украине прошли досрочные парламентские выборы и они не стали исключением в череде происшествий. К примеру, в Харькове проверяли информацию о заминировании 14 избирательных участков, а на КПВВ «Майорское» на Донетчине взрывоопасные предметы все же нашли, хоть и со второй попытки. В целом Донецкая область стала лидером по количеству нарушений избирательного процесса.



«Новости Донбасса» собрали наиболее выдающиеся, по мнению редакции, казусы в день голосования.



Мариуполь



• День выборов в Мариуполе отмечался неспокойствием с самого утра. Из-за задержки в открытии участка в ОШ № 26 избирательница спровоцировала конфликт с членом комиссии, во время которого поцарапала последнюю.

• На участок № 36 вызвали правоохранителей из-за того, что одна из избирательниц сделала селфи с бюллетенем после голосования. Женщина утверждала, что не знала о том, что нарушает закон, а фото якобы делала для супруга.



• Местный журналист Максим Грабовский прикрепил к своему бюллетеню презерватив, заранее прошитый нитью. Журналист намеренно испортил бюллетень, так как не увидел ни одного достойного кандидата в нардепы от города. На бюллетене он написал #меншогозланемає.

• На одном участке мужчина бросил окурок в урну, когда опускал свой бюллетень.



Местный сайт 0629 также сообщает, что на этот же участок другой мужчина пришел голосовать в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что он нарушал общественный порядок.



По обоим случаям составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).



• В Мангуше, что под Мариуполем, местный житель пришел на голосование с обезьяной. По сообщению 0629, члены избиркома шутя запрещали ему заходить в кабину для голосования с животным, напоминая, что «вдвоем голосовать нельзя».

Это фото может показаться милым, но лучшими условиями для жизни диких животных может быть только их естественная среда обитания. Именно поэтому общественная организация «UA animals» выступает за запрет содержания диких животных в домашних условиях.



Бахмут



• На участке № 140609 в нарушение закона проголосовала 15-летняя девочка, которой пришло приглашение на выборы.



Приглашения обычно приходят тем, кто находится в реестре избирателей, однако несовершеннолетние не могут участвовать в выборах. Мать и девочка уверяли правоохранителей, что не знали об этом.



Киев



• Не обошелся без казуса на голосовании и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Парламентарий забыл взять на участок паспорт и ждал, пока ему принесут документ, чтобы он смог осуществить свое избирательное право.



• Лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова во время голосования отчитала пенсионерка, которая обвинила его в подыгрывании президенту РФ Владимиру Путину. Разумков отвергал обвинения.







• Окружная комиссия на 94-м округе в Киевской области заменила 183 наблюдателя от партии «Самопомич». В политсиле назвали эти действия незаконными. Позже ОИК удовлетворила жалобу «Самопомичи» по замене членов комиссии.



По словам члена ОИК Оксаны Вертелецкой, конфликт можно было избежать простой перезагрузкой роутера информационно-аналитической системы «Выборы».

Дуже дивний 94-й округ: просте перезавантаження роутера могло вирішити ситуацію з раптовою заміною спостерігачів «Самопомочі» на невідомих політсилі людей, — членкиня окружної комісії pic.twitter.com/e3t0VJ8HBQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 21, 2019

Кировоградская область



• «Интерфакс-Украина» сообщает, что в одном из сел Кировоградской области из-за отсутствия сейфа члены избиркома используют кастрюлю, которую опечатали и написали на ней «Сейф».

Львов



• Не только на Донетчине животные смогли засвидетельствовать ход голосования. На участке в Винниках заметили собаку.



«Серьезный наблюдатель на выборах. Тоже хочет проголосовать, но ему не выдают бюллетень», — отмечает автор видео.

Хвостатий спостерігач на дільниці у Винниках на Львівщині.

А ви вже проголосували? pic.twitter.com/v6LIX9lTKs — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 21, 2019

• 94-летняя львовянка порвала свою бюллетень, после чего пыталась его съесть.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 21, 2019

Женщина пришла на участок № 115 и хотела проголосовать лично, однако она находилась в списке избирателей, голосующих на дому. Члены комиссии по итогу голосования позволили ей проголосовать на участке, но за этим последовал новый конфликт — женщина отказывалась бросать свой бюллетень в переносную урну, как того требует законодательство по отношению к голосующим на дому.



По сообщению Комитета избирателей Украины, наблюдатели защищали стационарные урны, чтобы пенсионерка не закинула туда свой бюллетень.



Об инциденте сообщили детям 94-летней женщины, а пока они добирались до участка, женщина уснула. После приезда ее детей конфликт возобновился и продолжался почти 4 часа. Из-за того, что львовянка порвала свой бюллетень во время спора и пыталась его съесть, документы признаны недействительными.



Днепр



• В Днепре не открылся участок № 121184, где за 2 дня до голосования члены избиркома испортили 2144 бюллетеня. Члены комиссии поставили штамп «выбыл» напротив кандидата Дениса Кирпенко вместо Артема Кравченко.



• За день до выборов, утром 20 июля, на другом участке № 121225 произошел пожар — в подвале областной клинической офтальмологической больницы загорелись электрические кабели. Сегодня утром участок открылся.