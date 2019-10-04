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Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем. И испугался

04 октября 2019, 17:32

Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем. И испугался

Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua

Во время речи на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире белорусский президент Александр Лукашенко чуть не назвал украинского коллегу Владимиром Владимировичем.

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам...», — оговорился Лукашенко. После этого Зеленский поправил белорусского гостя: «Украины, Александр Григорьевич».

В ответ на это Лукашенко отшутился: «Я испугался. Думал, неужели я "Владимир Владимирович" сказал».

«Слава Богу, нет», — отреагировал Зеленский. Диалог вызвал смех и аплодисменты в зале.

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